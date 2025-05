L' hanno vista arrivare

In un clima politico sempre più polarizzato, l’uscita di Silvia Salis sul governo Meloni potrebbe segnare un cambio di passo per il PD. La sua dichiarazione, che mette in luce il talento dell’avversaria, punta a conquistare consensi anche tra chi è deluso dalla politica tradizionale. Sarà sufficiente questa apertura per attrarre nuovi elettori? Un segnale interessante, in un’epoca in cui la comunicazione politica si fa sempre più strategica e sottile.

Comunque vada, quindi, l'unica vera novità del Pd potrebbe essere Silvia Salis, quella che dicendo "la Meloni è molto brava" non fa paura fuori dall'elettorato del campo largo.

Garlasco, Stefania Cappa e le parole ad Alberto Stasi nel video: «È stata una rapina, l'hanno vista sola in casa». Lui rispose così

Stefania Cappa, in una conversazione intercettata dai carabinieri e rivolta ad Alberto Stasi quattro giorni dopo il delitto di Garlasco, ipotizza un possibile movente.

