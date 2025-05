lezioni green e quiz a scuola grazie a cem

L'educazione ambientale entra con forza nelle scuole, coinvolgendo oltre 7.600 studenti in un viaggio verso la sostenibilità! Grazie a Cem, la classe 2A della Manzoni di Vimercate si è distinta nel concorso Esplora, dimostrando che i giovani sono pronti a fare la differenza. Con il ritorno di Econauti e le sue sfide ecologiche, la competizione sana si trasforma in un potente strumento di consapevolezza ambientale. È tempo di agire!

L’ambiente fra i banchi, numeri record per le lezioni green di Cem, gestore dei rifiuti sul territorio: 7.600 studenti di 333 classi agli incontri, la 2A della Manzoni a Vimercate vince Esplora, il concorso a quiz sul verde e l’anno prossimo torna Econauti, escape box della sostenibilità. Sessanta domande pensate "per stimolare la competizione sana e far crescere i giovani sui temi ‘green’, in particolare acqua, pattumiera, consumo responsabile e conoscenza degli Obiettivi verdi dell’Agenda 2030 Onu - spiega l’azienda -. Ai vincitori andrà una lavagna smart". Cosa fare per ridurre la plastica? Cos’è un detersivo alla spina? Qual è la classe energetica più efficiente per gli elettrodomestici? Sono alcuni dei quesiti ai quali hanno risposto i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it