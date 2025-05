L’ex stella del Milan tifa Inter | Pippo Inzaghi a Monaco per sostenere il fratello Simone

Filippo Inzaghi, ex stella del Milan, non ha resistito al richiamo della famiglia: è a Monaco per sostenere il fratello Simone nella finale di Champions League. Un gesto che celebra non solo l’amore fraterno, ma anche il calcio come unione e rivalità. In un'epoca in cui le emozioni sportive si intrecciano con legami personali, questa presenza speciale ricorda che il cuore batte forte, indipendentemente dai colori. Chi tiferai?

Inzaghi: “Gimenez? Le panchine gli hanno fatto bene. Tifo Milan, ma …”

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha recentemente commentato l'importanza delle panchine nel processo di crescita dei giocatori.

