L' ex cestista in visita all' associazione ' Poldo and friends' consegnati 1215 euro frutto di un evento benefico

Un gesto che parla di speranza e comunità: l'ex cestista Massimiliano 'Max' Di Santo ha visitato l'associazione Poldo and Friends, consegnando 1215 euro raccolti da un evento benefico. In un periodo in cui la solidarietà è fondamentale, questo incontro sottolinea l'importanza del supporto reciproco. La generosità non è mai stata così attuale, dimostrando quanto possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. Un esempio da seguire!

Una visita significativa ha avuto luogo nella sede dell’associazione Poldo and Friends, specialmente in un momento in cui la solidarietà e l’impegno verso la comunità sono più importanti che mai. Massimiliano ‘Max’ Di Santo, ex giocatore e figura iconica del basket forlivese, ha fatto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'ex cestista in visita all'associazione 'Poldo and friends', consegnati 1215 euro frutto di un evento benefico

