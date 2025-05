L' ex carcere di San Vito rinasce nell' anno della cultura si presenta il progetto

L'ex carcere di San Vito ad Agrigento si prepara a riscrivere la sua storia! In questo anno dedicato alla cultura, il progetto di riqualificazione promette di trasformare un luogo dimenticato in un nuovo centro vitale per la comunità. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio e dare voce a storie silenziose. Scopri come un semplice edificio può diventare simbolo di rinascita e innovazione culturale!

"Un luogo dove la città non entra più da tempo, dimenticato e abbandonato. Il tempo dell'ex carcere di San Vito ad Agrigento sembrava essere finito e invece si appresta a divenire un esempio importante di riappropriazione e rigenerazione, urbana e culturale, del territorio, nell'anno di Capitale.

L’ex carcere San Vito riapre le porte, Andrea Bartoli di Farm: "Vogliamo la collaborazione di tutti"

L’ex carcere di San Vito ad Agrigento sta riaprendo le sue porte, grazie alla collaborazione tra Farm Cultural Park, Svatteri Srls e Southmovie.

Ex Carcere San Vito, si presenta il progetto di recupero nell’anno di Capitale della cultura

Secondo grandangoloagrigento.it: Il carcere ospiterà infatti da fine giugno tre padiglioni della quarta edizione di Countless Cities la Biennale delle Città del Mondo ...

Da luogo di fede e dolore a simbolo di speranza: ecco come rinascerà l'ex carcere San Vito

Segnala agrigentonotizie.it: Un raggruppamento d'imprese si è aggiudicato per i prossimi 3 anni la gestione di parte della struttura che per decenni è rimasta preda di abbandono e degrado. Dossier ha letto gli atti e ha parlato ...

