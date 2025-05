L’ex capo del Ris Giampietro Lago | “Garlasco? L’ipotesi più probabile è l’archiviazione per Sempio”

Il caso di Garlasco torna a far parlare, con l'ex capo del Ris Giampietro Lago che suggerisce l'archiviazione del delitto. Questo riflette un trend più ampio nel sistema giudiziario italiano, dove la ricerca della verità si scontra spesso con limiti temporali e investigativi. Un elemento intrigante? La difesa di Alberto Stasi ha portato alla luce nuovi dati. Potrebbe davvero cambiare le sorti di un caso divenuto un simbolo di ingiustizia?

L'intervista di Fanpage.it a Giampietro Lago, a capo del Ris di Parma dal 2010 al 2015, sul delitto di Garlasco: "Se la difesa di Alberto Stasi è riuscita a porre all'attenzione nuove informazioni che prima non c'erano, è corretto, auspicabile e da parte delle istituzioni doveroso che si approfondisca. Ma per me l'ipotesi più probabile è che si vada verso l'archiviazione per Sempio". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’ex capo del Ris Giampietro Lago: “Garlasco? L’ipotesi più probabile è l’archiviazione per Sempio”

