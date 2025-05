Leverano in Fiore inaugura con un messaggio forte su legalità e contro la violenza

Leverano in Fiore festeggia la sua 42esima edizione con un messaggio potente: legalità e lotta contro la violenza. In un contesto dove l'impegno sociale è sempre più cruciale, la manifestazione rappresenta una fioritura di valori positivi. Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha dato il via a questa celebrazione, sottolineando l'importanza di unire la bellezza alla giustizia. È un invito per tutti a coltivare un futuro migliore!

LEVERANO – Leverano in fiore inaugura la sua 42esima edizione con un forte richiamo e il messaggio a favore della legalità. Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata dall’associazione omonima, è stato affidato nella serata di ieri al prefetto di Lecce, Natalino Manno, presente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Leverano in Fiore inaugura con un messaggio forte su legalità e contro la violenza

Acqua, aria, terra e fuoco: i quattro elementi della 42esima edizione di “Leverano in Fiore”

La 42esima edizione di "Leverano in Fiore" trasforma il paese in un'opera d'arte vivente, celebrando i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco.

Cerca Video su questo argomento: Leverano Fiore Inaugura Messaggio Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Un’araba fenice di fiori e piume per dire no alla violenza di genere: Leverano in Fiore inaugura con un messaggio forte di legalità

Si legge su giornaledipuglia.com: A valutare i lavori sarà una giuria tecnica presieduta da Marios Valianos, che assegnerà i premi ai vincitori nel corso della serata. Contestualmente, verranno anche proclamati i migliori allestimenti ...

Al via la 42esima edizione di Leverano In Fiore

Secondo corrieresalentino.it: LEVERANO (Lecce) - Presentata in conferenza stampa, presso le sale della CCIAA di Lecce la 42esima edizione di Leverano In Fiore, le festa della terra, che si ...

Al Leverano in Fiore spettacoli e aiuti per alluvionati

Scrive ansa.it: Trecento fioristi da tutto il mondo si riuniranno dal 2 al 4 giugno al Leverano in Fiore, la manifestazione ... di luce la nostra comunità grazie al messaggio che dal nostro quotidiano e dai ...