L’eterno Siegfried di scena alla Scala | Sembra una satira poi la tragedia

Siegfried giovane smarrito, tenuto per anni sotto la protezione di Mime, lontano dal mondo improvvisamente scopre la vita e l’amore. Al Teatro alla Scala dal 6 al 21 giugno va in scena Siegfried di Richard Wagner, seconda giornata, terzo titolo dopo il Erda, Francesca Aspromonte come voce del Waldvogel. Simone Young spiega: "Una parte dell’opera rappresenta l’isolamento, Wagner dal secondo al terzo atto lasciò passare 12 anni. La musica cambia nel terzo atto mentre nei primi due c’è un’estensione della Walchiria; sembra un testo satirico, l’ultima scena finisce in do maggiore, non si avverte ancora la tragedia che colpirà Siegfried". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it