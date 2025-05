L’Eternauta tra fantascienza e politica

L'Eternauta, l'iconica graphic novel argentina, sta per conquistare Netflix e il mondo. Questa serie non è solo una storia di fantascienza; è un potente racconto politico che riflette le sfide contemporanee della società. Mentre il pubblico si immerge in avventure interstellari, si riscoprono temi di resistenza e solidarietà, attualizzando questioni cruciali. Un'opportunità imperdibile per esplorare come la narrativa possa influenzare la realtà. Non lasciartela sfuggire!

Roma, 31 mag – Mi sono occupato recentemente di come le serie tv di fatto abbiano fagocitato il cinema, però a volte danno anche la possibilità di far scoprire al grande pubblico prodotti magari più di nicchia. È il caso della nuova serie targata Netflix, vale a dire L’Eternauta, produzione argentina tratta dall’omonima graphic novel. Un viaggiatore del tempo.. Nel 1957 a Buenos Aires, il giornalista e fumettista Héctor Germán Oesterheld, in collaborazione con il disegnatore Francisco Solano López, pubblicò a puntate sulla rivista Hora Cero la storia che diventerà un capolavoro assoluto non solo del genere fantascientifico, vale a dire L’Eternauta ( El Eternauta, in originale). 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - L’Eternauta, tra fantascienza e politica

L'Eternauta: la scienza della serie è realistica o pura fantasia?

L’Eternauta, protagonista di una celebre serie, solleva il dubbio tra scienza realistica e pura fantasia.

Cerca Video su questo argomento: Eternauta Fantascienza Politica Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Thriller distopico su Netflix: quando un fumetto diventa una miniserie, il risultato è eccezionale.. 🔗Ne parlano su altre fonti

Neve tossica, alieni e dittatura. La fantascienza è (anche) politica

Scrive ilgiornale.it: Da anni gli appassionati di fantascienza e di fumetti aspettavano ... L'adattamento de L'Eternauta, scritto nel 1957 da Héctor Germán Oesterheld e disegnato prima da Francisco Solano López ...

Storia editoriale dell'Eternauta

Da fantascienza.com: Dopo la caduta del regime, L'Eternauta venne ripubblicato più volte, diventando un simbolo della resistenza culturale e politica argentina ... Le sue opere combinano avventura, fantascienza e un forte ...

L’eternauta – I misteri e le profezie celati dietro il fumetto e la serie TV

Segnala blogdilifestyle.it: L’eternauta è l’adattamento di Netflix, per la regia di Bruno Stagnaro, di un grande classico del fumetto di fantascienza di Héctor Oesterheld.