L'Eternauta, il fumetto argentino che ha ispirato la serie Netflix, rappresenta un capolavoro intramontabile. In un'epoca in cui le storie visive dominano il panorama culturale, questo racconto di resistenza e connessione umana si staglia come una testimonianza potente. Scoprire le radici di questa opera significa immergersi in un mondo dove arte e impegno sociale si intrecciano, rivelando quanto i fumetti possano essere veicoli di profonde riflessioni. Non perdere l'oc

Nella storia del medium fumetto le historietas, ossia il fumetto di matrice principalmente argentina, hanno da sempre ricoperto un ruolo di tutto rispetto nello scacchiere “artistico” globale. Patria di grandi autori (e anche nazione in cui altri autori proliferarono, in primis il nostro Hugo Pratt) l’Argentina può sicuramente annoverare come fumetto “bandiera” quello creato e sceneggiato da Héctor Germán Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López, L’Eternauta, recentemente adattato da Netflix in una serie televisiva. L’Eternauta – Héctor Germán Oesterheld, Francisco Solano López; Panini Comics Come nasce una pietra miliare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - L’Eternauta: il fumetto che ha ispirato la serie Netflix

