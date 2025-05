L’EREDITÀ | IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE

L'Eredità non smette mai di sorprendere! Con il Torneo dei Super Campioni in arrivo dal 2 al 7 giugno, il game show di Marco Liorni celebra il suo trionfo con un evento unico. Sette partecipanti, scelti tra i più brillanti, si sfideranno in una sabbia di cultura e intelligenza.

L’Eredità, il game show più longevo della tv italiana condotto da Marco Liorni, conclude la stagione 20242025 con un evento speciale: il Torneo dei Super Campioni. Dal 2 al 7 giugno, alle 18.45 su Rai1, andranno in onda sei puntate dedicate ai sette concorrenti che, al 10 maggio, avranno totalizzato il maggior numero di partecipazioni nel corso dell’edizione. I 7 SUPER CAMPIONI I protagonisti del torneo saranno: Gabriele Paolini (33 puntate), Christian Giordano (27 puntate), Biancamaria Petrucci (20 puntate), Antonio Porta (18 puntate), Laura Zecchini (17 puntate), Giovanni Di Gregorio (16 puntate), Katia Madonna (12 puntate). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’EREDITÀ: IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE

L’Eredità chiude in bellezza la stagione 2024/2025 con il Torneo dei Super Campioni, un evento imperdibile dal 2 al 7 giugno su Rai1! Questo appuntamento celebra i concorrenti più agguerriti, quelli che hanno sfidato le domande e le proprie capacità con costanza.

