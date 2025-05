Leone XIV scrive a Montoro | Grazie per le nobili espressioni di augurio

Un gesto che parla di unità e dialogo. Leone XIV ha risposto calorosamente al Sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, per un messaggio di auguri che va oltre le formalità. Questo riconoscimento non è solo un onore per la città, ma riflette un trend di apertura e comunicazione tra istituzioni locali e la Santa Sede, promuovendo valori di comunità. Un’opportunità per Montoro di brillare sulla scena nazionale!

Tempo di lettura: 2 minuti Un riconoscimento di prestigio giunge direttamente dalla Santa Sede. In data 13 maggio 2025, la Segreteria di Stato vaticana ha indirizzato una lettera ufficiale al Sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, per esprimere il sincero apprezzamento di Sua Santità Leone XIV verso il messaggio augurale inviato dall’Amministrazione Comunale in occasione della sua elezione al Soglio Pontificio. Nel documento, a firma dell’Arcivescovo Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali, si legge che il Santo Padre ha accolto “ con sincero compiacimento le nobili espressioni di augurio e di omaggio ”, manifestando viva cordialità e impartendo la Benedizione Apostolica al Primo Cittadino e alla comunità montorese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Leone XIV scrive a Montoro: “Grazie per le nobili espressioni di augurio”

