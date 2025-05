Leone nel solco di Francesco riceve i movimenti

Leone, seguendo le orme di Francesco, accoglie i movimenti popolari, mantenendo viva una connessione iniziata nel 2014. Questo incontro non è solo un gesto simbolico; rappresenta un impegno concreto verso la giustizia sociale e l'inclusione. In un'epoca caratterizzata da divisioni e tensioni, il dialogo tra Chiesa e società civile diventa cruciale per costruire un futuro più solidale. La domanda è: come i movimenti possono influenzare le politiche globali?

Il papa è cambiato ma non si interrompe il legame con i movimenti popolari avviato da Bergoglio nel 2014, quando li riunì in Vaticano da mezzo mondo. Ieri infatti Leone

