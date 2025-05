l emilia romagna interrompe le relazioni con israele la lettera di de pascale a fronte delle gravi violenze in atto a gaza

L'Emilia-Romagna dice basta: il presidente Michele de Pascale annuncia la sospensione delle relazioni con Israele in risposta alle violenze a Gaza. Una scelta forte che si inserisce in un contesto internazionale di crescente sensibilità verso i diritti umani. La decisione solleva interrogativi sull’efficacia delle azioni politiche locali nel promuovere cambiamenti globali. Un gesto simbolico che invita a riflettere sul potere delle istituzioni nel definire le proprie alleanze.

Bologna, 31 maggio 2025 – La Regione Emilia-Romagna interrompe ogni forma di relazione istituzionali con il governo di Israele. Lo ha annunciato il presidente Michele de Pascale in una lettera inviata ai componenti della giunta e ai dirigenti. Chiede di interrompere “i rapporti anche con tutti i soggetti riconducibili al governo che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato". L'Emilia-Romagna ha in corso, da anni, numerosi progetti di cooperazione con realtà israeliane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it