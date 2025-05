L' emergenza case a Messina il grande inganno della graduatoria Erp

A Messina, l'emergenza abitativa si fa sempre più critica: solo 30 alloggi disponibili a fronte di 1.250 domande. Un chiaro segnale di un sistema che fatica a rispondere a una richiesta crescente, mentre il costo della vita continua a salire. Questo è solo uno dei tanti esempi di come le politiche abitative non riescano a stare al passo con le necessità dei cittadini. Come si può sperare in un futuro migliore con tali disparità?

Una trentina di alloggi disponibili, 1.250 domande accolte. Se fate un calcolo elementare, anche se odiate la matematica non dovrebbe essere difficile, è facile prevedere che l'emergenza abitativa di questa città durerà ancora per molto molto tempo. La graduatoria relativa all'assegnazione in.

