l elenco degli studi sul fantomatico collegamento tra vaccini e autismo

Negli ultimi anni, il dibattito sui vaccini ha riacceso passioni e timori, spesso alimentando disinformazione. È fondamentale ricordare che la scienza è un processo in continua evoluzione. Gli studi citati da chi è contrario ai vaccini risalgono a oltre un decennio fa e sono stati ampiamente smentiti. La salute dei nostri bambini merita fiducia nella ricerca moderna. Rimanere informati è il primo passo per proteggere il futuro!

Capita che ci vengano segnalati elenchi di studi che dovrebbero dimostrare il collegamento tra vaccini e autismo. Come quello condiviso su Facebook (per esempio qui e qui ) di cui ci occuperemo stavolta, si tratta di articoli risalenti almeno a dieci anni fa. Per quanto diversi sembrano superficialmente dare ragione ai No vax, è anche vero che generalmente questo tipo di lavori si basano su database che raccolgono dati senza fare analisi dirette, come il VAERS (potete approfondire qui, qui e qui ), che raccoglie le segnalazioni spontanee di eventi avversi. Altri sono paper in cui gli autori presentano una loro ipotesi. 🔗 Leggi su Open.online