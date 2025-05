Lele Adani canta in napoletano | show sui social - VIDEO

Lele Adani, l'opinionista che ha conquistato il cuore degli italiani, si lancia in un'inedita performance: canta in napoletano! Il suo video, dove interpreta il ritornello di "Ginevra" di Luché e Geolier, ha fatto il giro dei social, dimostrando come la musica unisca generazioni e culture. Questo trend di celebri volti che abbracciano le radici locali sta riscuotendo un successo straordinario. Non resta che scoprirne di più!

Show sui social per Lelel Adani che registra un video mentre canta in napoletano. Il noto opinionista, ex calciatore, ha postato sui social un video mentre canta il ritornello di "Ginevra", il nuovo brano di Luché e Geolier. Le immagini sono diventate subito virali e sono state condivise dallo.

