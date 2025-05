Lehecka strappa un game a Sinner la reazione del pubblico al Roland Garros è pura tenerezza

La scena al Roland Garros è un perfetto esempio di sportività che emoziona. Mentre Jannik Sinner domina il campo, il pubblico si divide tra l'ammirazione per la sua potenza e un affetto genuino per Lehecka, capace di strappare un game. Questo gesto di sostegno verso l’avversario evidenzia un trend crescente nel tennis: il rispetto e la celebrazione del talento, a prescindere dal punteggio. Un bellissimo messaggio di unità nel mondo dello sport!

Jannik è devastante e sta per vincere anche il 2° set in meno di un'ora poi commette un errore e gli spettatori esplodono per la gioia. Ma non ce l'hanno con lui, è un gesto di incoraggiamento per l'avversario.

