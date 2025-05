Lehecka scherza con Sinner | esultanza per un game vinto sul 6-0 5-0 E il pubblico lo acclama

Jannik Sinner continua a stupire al Roland Garros, dimostrando una forma strabiliante con un primo set chiuso sul 6-0. Ma la vera magia è avvenuta con il suo avversario, Jiri Lehecka, che ha trovato il coraggio di scherzare con lui durante la partita, accendendo il pubblico. Questo incontro non è solo sport; rappresenta l'energia e la passione del tennis moderno, dove il talento si unisce all'umanità . Chi sarà il prossimo?

Jannik Sinner ha aggredito Jiri Lehecka fin dalle battute iniziali nell’incontro valido per il terzo turno del Roland Garros, vincendo perentoriamente il primo set con uno schiacciante 6-0 e issandosi sul 5-0 nel secondo parziale. Il numero 1 del mondo aveva strappato il servizio al proprio avversario per ben cinque volte e non aveva concesso particolari occasioni al rivale sul suo turno di battuta, sciorinando una superiorità tecnica imbarazzante nei confronti del ceco. Il fuoriclasse altoatesino Jiri Lehecka è riuscito a mettere a segno soltanto nove punti nel primo set, mentre nel secondo parziale ha lottato un po’ di più ed è riuscito ad annullare cinque palle break (due nel secondo game e tre nel quarto) prima di trovarsi sotto per 5-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lehecka scherza con Sinner: esultanza per un game vinto sul 6-0, 5-0. E il pubblico lo acclama

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

