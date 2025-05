Legacoop Romagna aderisce alla campagna ' Il sudario' drappi bianchi contro i bombardamenti su Gaza

Legacoop Romagna si schiera in prima linea contro la guerra, aderendo alla campagna "Il Sudario". I drappi bianchi, appesi ai balconi di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, non sono solo un gesto simbolico: rappresentano una richiesta collettiva di pace e umanità in un contesto globale sempre più teso. Questa iniziativa riaccende l’attenzione su un tema urgente, invitando tutti a riflettere sull’importanza della solidarietà nei momenti di crisi.

Balconi imbiancati contro i bombardamenti sui civili, lenzuola esposte sulle sedi di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, un messaggio simbolico per chiedere di fermare l’orrore in Palestina. Legacoop Romagna ha deciso di aderire alla campagna nazionale “Il sudario”, che invita ad esporre i drappi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Legacoop Romagna aderisce alla campagna 'Il sudario', drappi bianchi contro i bombardamenti su Gaza

Sei anni fa l'addio a Gugliemo Russo, il ricordo di Legacoop Romagna: "La sua profonda umanità è fonte d'ispirazione"

Sei anni fa ci ha lasciato Guglielmo Russo, figura straordinaria di Legacoop Romagna. La sua umanità e il suo esempio continuano a ispirare i cooperatori.

