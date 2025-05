Lee Kang-in l’investitura di Stringara | Perfetto per il Napoli e per Conte

Lee Kang-in è il nuovo volto del Napoli, secondo Paolo Stringara. Durante una recente intervista, l'ex calciatore ha sottolineato quanto il talento sudcoreano si integri perfettamente nel gioco di Conte. Questo non è solo un acquisto, ma un passo verso una nuova era per il club partenopeo, che punta a rilanciarsi in un campionato sempre più competitivo. Sarà davvero il jolly che mancava per sorprendere tutti?

