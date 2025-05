L' economia sta girando?

L'economia italiana è un enigma affascinante, come un bicchiere che oscilla tra mezzo vuoto e mezzo pieno. Fabio Panetta e Emanuele Orsini ci invitano a riflettere: siamo in ripresa o ancora in difficoltà? Questa incertezza si inserisce in un contesto globale di cambiamenti rapidi, dove le decisioni strategiche possono fare la differenza. Scopriremo presto se l'Italia saprà cogliere l'opportunità di trasformare le sfide in successi!

Lo ha detto ieri Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, lo ha fatto capire con chiarezza anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, pochi giorni fa, e il punto è quello: che tipo di bicchiere è il bicchiere italiano? Mezzo vuoto o mezzo pieno? L'economia italiana, in effetti, è complicata da decifrare, e le notizie oscillano tra due forni. Da una parte ci sono i dati positivi che conoscete: il pil italiano cresce più del previsto, anche se parliamo ancora di zero virgola; l'occupazione italiana cresce più del previsto, anche se i salari medi sono bassi; la borsa italiana è ai massimi storici, anche se la borsa del nostro paese resta numericamente piccola come ha ricordato ieri Panetta; il famoso spread che misura il rischio dei titoli di stato italiani rispetto a quelli tedeschi resta basso, anche se sull'attrattività l'Italia ha ancora molto da lavorare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'economia sta girando?

Cerca Video su questo argomento: Economia Sta Girando Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UniBs attiva la triennale in Scienze Politiche: due corsi su tre online, per competere con gli atenei telematici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'economia sta girando?

Lo riporta ilfoglio.it: Buone notizie economiche e altre un po' meno buone. La situazione economica del nostro paese è complicata da decifrare. Spunti ...

L'economia sta girando a favore di Biden, ma potrebbe essere tardi

Riporta huffingtonpost.it: Non bisogna essere esperti per tradurre l’espressione in "buona questa, Donald". L’andamento dell’economia, e soprattutto la sua percezione da parte dei cittadini, è terreno su cui i ...

Come sta andando Joe Biden in economia?

Segnala ilpost.it: La realtà sta un po’ nel mezzo: è probabile che l’economia si troverebbe più o meno allo stesso punto a prescindere dall’amministrazione in carica, ma la differenza la fanno le grosse ...