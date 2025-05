L’economia circolare a Bologna è una cosa seria

A Bologna, l'economia circolare prende vita con iniziative come ‘Farmaco Amico’ e ‘CiboAmico’. Questi progetti, frutto della collaborazione tra Comune, Hera e Last Minute Market, dimostrano che combattere gli sprechi è più che un obiettivo: è un modo di vivere. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, ogni azione conta. Scopri come anche tu puoi contribuire a un futuro senza sprechi!

Si chiamano ‘Farmaco Amico’, ‘Cambia il finale’, ‘CiboAmico’ e ‘Non si butta via niente’, e sono i quattro progetti in cui Comune di Bologna, Hera e Last Minute Market collaborano per evitare gli sprechi e per dare nuova vita a materiali non più utilizzati. Last Minute Market oggi è una impresa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - L’economia circolare a Bologna è una cosa seria

