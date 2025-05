Leclerc fa la strategia e affonda a Barcellona | “Ho deciso io e forse ho sbagliato Dopo il Gp vediamo”

Charles Leclerc, pilota Ferrari, si trova al centro di un acceso dibattito dopo il GP di Spagna. Con una strategia audace che lo ha portato al settimo posto nelle Qualifiche, ha dichiarato: "Ho deciso io e forse ho sbagliato". In un mondo dove ogni scelta può costare caro, la sua ammissione riflette l'incertezza di chi gioca d'azzardo nel motorsport. Riuscirà a riscattarsi in gara? La tensione è palpabile!

Il pilota della Ferrari si è classificato al settimo posto nelle Qualifiche del GP Spagna. Leclerc non è tornato in pista dopo il primo tentativo. Una strategia alternativa, stabilita proprio dal monegasco, che lo ha ammesso nelle interviste: "Non so se la mia scelta pagherà".

Monte Carlo: Leclerc e la SF-25 dominano FP1 con setup ottimizzato e strategia precisa

In un venerdì ricco di emozioni a Monte Carlo, Charles Leclerc e la Ferrari SF-25 hanno brillato in FP1, grazie a un setup ottimizzato e a una strategia precisa.

