Lecco malore fatale durante la vacanza

Tragedia in vacanza: Marco Castagna, un pensionato di 64 anni di Lecco, è morto a causa di un malore mentre stava godendo il sole sulla spiaggia di Lido di Camaiore. Questo episodio ci ricorda l'importanza di prestare attenzione alla salute, soprattutto durante l'estate, quando il caldo e lo stress possono mettere a dura prova il nostro corpo. Una vita spezzata in un attimo, invitandoci a riflettere sull’importanza di ascoltarci.

È stato stroncato da un malore nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre era al mare nei pressi della spiaggia libera di Lido di Camaiore a Lucca, in Versilia. La vittima è Marco Castagna, pensionato di 64 anni di Lecco, residente nel quartiere di Chiuso. L’uomo è stato stato soccorso immediatamente dai bagnini ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, malore fatale durante la vacanza

Malore improvviso in centro a Lecco, uomo di 61 anni soccorso d'urgenza

Allarme rosso nel cuore di Lecco. Un uomo di 61 anni ha subito un malore nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, in via Roma.

Cerca Video su questo argomento: Lecco Malore Fatale Durante Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Lecco, malore fatale durante la vacanza

Si legge su ilgiorno.it: È stato stroncato da un malore nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre era al mare nei pressi della spiaggia libera di Lido di Camaiore a Lucca, in Versilia. La vittima è Marco Castagna, pensionato di ...