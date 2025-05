Lecce lavori allo stadio Via del Mare | partite in bilico a marzo

Il futuro dello stadio Via del Mare di Lecce è in fermento! Mentre i tifosi festeggiano la recente salvezza della squadra, il commissario Massimo Ferrarese ha annunciato importanti lavori di ristrutturazione. Un intervento che potrebbe trasformare l’esperienza dei fan e allinearsi con il trend di modernizzazione degli stadi italiani. Ma attenzione: le partite di marzo sono a rischio! Sarà un mese cruciale per i giallorossi e per il loro campo. Rimanete sintonizzati!

Una bella coincidenza. Il giorno dopo la salvezza del Lecce in trasferta contro la Lazio, avvenuta domenica scorsa, il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha firmato il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, lavori allo stadio Via del Mare: partite in bilico a marzo

Lavori di manutenzione sulla linea Foggia-Bari-Lecce: cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali

A partire da oggi, martedì 27 maggio, hanno preso il via i lavori di manutenzione ordinaria sulla linea ferroviaria Foggia-Bari-Lecce.

Via del Mare: ecco quando partiranno i lavori di restyling

Secondo pianetalecce.it: Un risultato importante, reso possibile grazie alla visione strategica e alla determinazione del presidente Saverio Sticchi Damiani e dei suoi soci, i quali sono riusciti a ottenere un finanziamento ...

Lecce, firmato il decreto per i lavori del Via del Mare

Lo riporta trnews.it: LECCE – Oggi è stato firmato il Decreto 104 per far partire i lavori di ristrutturazione dello Stadio Via del Mare di Lecce. Gli interventi avranno inizio a giugno. Entro venti giorni la presentazione ...

Lavori allo stadio, a luglio si parte

Scrive calciolecce.it: Il cantiere dovrebbe partire a luglio 2025, dopo la conclusione della stagione calcistica, salvo spareggi. Il primo lotto riguarda principalmente gli spazi funzionali: nuovi spogliatoi, servizi ...