Le ‘Zattere’ di Francesco Faccin | l’ordinario è precario non dimentichiamoci di naufragare

Zattere. Allegorie di progetto, l'ultimo libro di Francesco Faccin – spericolato esploratore di mondicosestrumenti – parte da una constatazione già di per sé programmatica. Come spiega la tettonica delle placche, "il suolo che calpestiamo è in realtà una gigantesca zattera che si sposta, fluttuando" sul mantello superiore. Per dire che la zattera, filo conduttore del volume, non è soltanto l'oggetto che tutti conosciamo, ma una condizione primaria dell'esistenza. Inutile credere che la vita umana si svolga su basi salde, tranquillamente ancorata alla terraferma. L'ordinario è fatto di precarietà, di presupposti misteriosi ed insondabili, di scelte da intraprendere senza poter conoscerne in anticipo le conseguenze, con ispirata avventatezza.