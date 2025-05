Le valute digitali delle Banche Centrali | una rivoluzione per l’economia globale?

Le valute digitali delle banche centrali stanno cambiando le regole del gioco economico globale. Questa settimana, l'attenzione è stata catturata dal leggero miglioramento del PIL statunitense e dal raffreddamento dell'inflazione in Europa. Un contesto che potrebbe aprire la strada a tassi di interesse più bassi. La vera domanda è: come influenzeranno queste valute il nostro modo di fare affari e risparmiare? L’innovazione è alle porte!

Si chiude una settimana che ha visto diversi dati in uscita. Dal leggero miglioramento della lettura finale del PIL statunitense del 1Q25 (-0,2%) rispetto alla prima lettura flash (-0,3%), all’ulteriore raffreddamento dell’inflazione di numerosi paesi Europei che lasciano presagire un’ulteriore riduzione di 25 bps dei tassi di interesse da parte della BCE nel meeting di giovedì 5 giugno. Settimana che ha anche visto la Corte Federale degli Stati Uniti dichiarare illegali i dazi di Trump, nell’all’ambito del quadro normativo utilizzato dall’amministrazione. Ma ovviamente i dazi possono essere riproposti con altri quadri normativi previsti e già utilizzati in passato che però hanno tempi di implementazione più lunghi (ad esempio quelli applicati alla Cina dalla prima amministrazione Trump e poi incrementati di Biden). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Le valute digitali delle Banche Centrali: una rivoluzione per l’economia globale?

