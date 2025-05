Le sorprese nel bosco Dai fantacollezionisti alla caccia al tesoro

Scopri il magico connubio tra arte e natura in un bosco che si trasforma in un museo all'aperto! Sculture monumentali ti aspettano, insieme a laboratori creativi e cacce al tesoro per famiglie. In un'epoca dove l’arte si fonde con esperienze immersive, questa è un’opportunità imperdibile per riscoprire il contatto con la natura, stimolando curiosità e creatività . Non perdere la chance di vivere un'avventura artistica unica!

Sculture monumentali di artisti contemporanei immerse nel verde tutte da scoprire, laboratori e cacce al tesoro per le famiglie, passeggiate botaniche, workshop di fotografia e lezioni di yoga, oltre alla mostra di uno dei maggiori artisti concettuali americani, tra i più radicali e sperimentali, in bilico tra performance e land art. Tante opportunità per vivere l’arte all’aria aperta. È quanto proporrà per tutto giugno il parco-museo Rossini Art Site di Briosco. Domani e tutte le altre 4 domeniche del mese, oltre che lunedì in versione straordinaria, la struttura di via Col del Frejus sarà aperta e visitabile con visite guidate, in alcuni casi alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le sorprese nel bosco. Dai fantacollezionisti alla “caccia al tesoro”

