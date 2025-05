Le sei chiamate di Sempio e il mistero della borsa di Chiara scomparsa

Il caso di Chiara scomparsa continua a intrigare, sollevando interrogativi che riaccendono l'interesse del pubblico. Le sei misteriose chiamate di Sempio, mai approfondite dalle indagini del 2007, potrebbero nascondere segreti inaspettati. In un'epoca in cui la comunicazione è alla base delle nostre vite, cosa si cela dietro queste conversazioni? Un puzzle avvincente che potrebbe finalmente portare alla verità. Riapriamo il fascicolo e scopriamo insieme!

Tra sms e telefonate, Sempio ebbe sei contatti telefonici con gli amici Capra e Freddi di cui, però, non c'è traccia nelle indagini del 2007. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le sei chiamate di Sempio e il mistero della borsa di Chiara scomparsa

Le tre (brevissime) chiamate di Andrea Sempio a casa Poggi. “Cercavo il fratello di Chiara”. Che era in Trentino

Andrea Sempio ha chiamato tre volte in due giorni la casa Poggi, cercando Marco, il fratello di Chiara in Trentino.

