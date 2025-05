Le SBC di FC 25 | Hamdallah Menzioni d’onore

È tempo di scendere in campo con le nuove SBC di EA Sports FC 25! Il protagonista di oggi è Hamdallah, un giocatore che sta conquistando il cuore dei fan. Con la promo TOTS, hai l’opportunità di arricchire la tua squadra con una menzione d’onore imperdibile. Non perdere l'occasione di scoprire come completare questa sfida e dare brio alla tua rosa in un periodo dove la competizione si fa sempre più intensa!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Hamdallah uscita in data 31 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Hamdallah. Numero sfide: 1. Premio: 1x menzioni d’onore Hamdallah Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 12.000 Crediti circa. Scadenza: 7 giugno 2025. 442. Richieste: Valutazione squadra: min 84. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Hamdallah Menzioni d’onore

