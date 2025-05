Le SBC di FC 25 | Denis Bouanga Menzioni d’onore

Scopri la nuova SBC dedicata a Denis Bouanga in FC 25, un vero must per i fan del calcio virtuale! Con due sfide da superare, potrai sbloccare una menzione d’onore che arricchirà la tua squadra. Questo evento si inserisce nel trend del miglioramento costante dei gameplay sportivi, che uniscono competizione e strategia. Non perdere l’occasione di dare una marcia in più al tuo team! Gioca, sfida e vinci!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Denis Bouanga uscita in data 31 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Denis Bouanga. Numero sfide: 2. Premio: 1x menzioni d’onore Denis Bouanga Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 25.000 Crediti circa. Scadenza: 7 giugno 2025. Rosa 82. Premio: 1x Silver Pack Richieste: Valutazione squadra: min 82. Hugo Lloris. Premio: 1x Menzioni d’onore TOTS Hugo Lloris Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Denis Bouanga Menzioni d’onore

