Le regioni polari sono tornate al centro della politica internazionale

Le regioni polari sono il nuovo Eldorado della geopolitica globale. L'emergere della “ice economy” non è solo un fenomeno temporaneo, ma una risposta alle sfide climatiche e alle risorse inesplorate. Da Trump alla corsa ai minerali rari, le potenze mondiali si contendono un pezzo di ghiaccio strategico. Riusciranno a trovare un equilibrio tra sfruttamento e conservazione? Scoprilo in questo affascinante scenario che promette di cambiare le regole del gioco!

Potremmo chiamarla “ice economy”. Non è una novità, semmai una conferma: le regioni polari stanno tornando al centro delle dinamiche geopolitiche ed economiche globali. Già nel 2019, l’amministrazione Trump aveva avanzato l’idea di acquistare la Groenlandia, segnalando un rinnovato interesse strategico per l’Artico. Oggi, le manovre economiche e militari nell’Artico e in Antartide riflettono un’evoluzione del contesto internazionale, amplificata dai cambiamenti climatici e dall’accesso a nuove risorse. A rendere queste distese ghiacciate ancora più rilevanti sono fattori emergenti: la presenza di minerali critici, scarsi in gran parte del mondo, e la possibilità di sfruttare il clima rigido per ospitare infrastrutture digitali ad alta intensità energetica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le regioni polari sono tornate al centro della politica internazionale

