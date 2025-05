Le prigioni degli Usa | 7 milioni di persone dentro e fuori ogni anno

Negli Stati Uniti, il sistema carcerario è un vero colosso: 7 milioni di persone entrano ed escono ogni anno. Questo scenario inquietante pone interrogativi sul modello di giustizia adottato, in un paese che cerca di riequilibrare sicurezza e diritti civili. Ogni giorno, oltre 600.000 individui affrontano la realtà delle celle, mentre la società si interroga se il pugno di ferro sia davvero la soluzione. Una riflessione necessaria per comprendere il futuro della giustizia americana.

Ogni giorno, negli Stati Uniti che hanno votato per il ripristino dell’ordine col pugno di ferro contro il presunto lassismo dei progressisti, oltre 600.000 persone sono rinchiuse in strutture detentive di vario tipo: carceri statali, penitenziari federali, prigioni locali, centri di detenzione per migranti, strutture minorili, ospedali psichiatrici e carceri militari. E più di 7 milioni passano per il carcere almeno una volta ogni anno. È il ritratto aggiornato di un sistema frammentato e ipertrofico, raccontato nel rapporto annuale Mass Incarceration: The Whole Pie 2025 del Prison Policy Initiative. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Le prigioni degli Usa: 7 milioni di persone dentro e fuori ogni anno

