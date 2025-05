Le perplessità sullo Scudo verde | Varchi per andare in ospedale

Firenze si prepara a un’estate di attesa: lo Scudo Verde, la tanto discussa "cintura ambientale", slitta al 1 luglio. Ma cosa significa per i cittadini? Mentre le polemiche infuriano, il monitoraggio degli accessi prosegue, promettendo di rivelare dati cruciali per il futuro della mobilità urbana. Questo rinvio offre l’occasione di riflettere su come proteggere l’ambiente e migliorare la qualità della vita in città. L'equilibrio tra salute e traffico è

L’avvio dello Scudo Verde è stato rinviato di un mese. Della "cintura ambietale" se ne riparla quindi dal 1 luglio. Nel frattempo l’attività di monitoraggio degli accessi sul territorio del comune di Firenze continuerà esclusivamente per raccogliere dati. Una decisione presa da Palazzo Vecchio che, ha spiegato, ha necessità di effettuare ulteriori verifiche prima di applicare il sistema sanzionatorio. Una pausa che potrebbe essere utile anche per effettuare alcuni "aggiustamenti", come li ha definiti il capogruppo dei Cittadini per Fiesole Renzo Luchi, che sulla Ztl ambientale ha presentato un ordine del giorno discusso nell’ultimo consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le perplessità sullo Scudo verde: "Varchi per andare in ospedale"

Quelle scritte rosse “Ztl attiva”, ma sono varchi dello Scudo Verde. “Che confusione”

A Firenze, la confusione tra scritte rosse ZTL attive e i varchi dello scudo verde crea sconcerto tra automobilisti e residenti.

