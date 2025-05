Le pagelle | Pavard allo sbaraglio 4 Barella la più grande delusione 4 E Calhanoglu è vecchio di colpo

Una serata da dimenticare per l’Inter, che si ritrova tra le mani pagelle impietose. Pavard e Barella con soli 4 punti, mentre Calhanoglu sembra aver vissuto un invecchiamento repentino. Questo rovescio di fortuna rispecchia un trend preoccupante: il calo delle performance dei big può segnare il destino della stagione. I tifosi ora sperano in una pronta reazione per non affondare nel baratro!

Notte choc per i nerazzurri, tutti insufficienti: Acerbi disperato, Bastoni ridimensionato (4 per entrambi). Calhanoglu invecchiato di colpo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Le pagelle: Pavard allo sbaraglio (4), Barella la più grande delusione (4). E Calhanoglu è vecchio di colpo

Pagelle Psg-Inter: Pavard allo sbaraglio (4), Barella la più grande delusione (4). E Calhanoglu è vecchio di colpo

Una notte da dimenticare per l'Inter, travolta dal PSG e con le pagelle che parlano chiaro: insufficienze a pioggia.

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

msn.com scrive: La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con l'ex Hakimi, Doué (doppietta, primo ...

Pagelle Atletico Madrid-Inter: Pavard da brividi, Thuram non brilla, Lautaro flop, sicurezza Sommer

