Le pagelle di Inter-Psg L’errore di Barella Micki non c’è Lautaro il primo assente

Un'Inter in crisi e un PSG scatenato: la finale di Champions a Monaco è stata una vera lezione di calcio. Con un clamoroso 5-0, i francesi hanno messo in mostra una superiorità schiacciante, lasciando i nerazzurri senza parole. L’assenza di Lautaro ha pesato come un macigno, mentre gli errori individuali sono diventati il triste fil rouge della serata. Un campanello d’allarme per l’Inter: la ricostruzione è più urgente che mai.

Monaco, 31 maggio 2025 – Caporetto Inter a Monaco di Baviera, il Psg rifila una manita tonda (5-0) ai nerazzurri e conquista la sua prima Champions. Ecco le pagelle di Mattia Todisco Inter. Sommer 5,5. Sbucano tiri da ogni dove. Non riesce ad opporsi. Pavard 4. Kvaratskhelia ha più volte la meglio. Acerbi 4,5. Mette una pezza su Hakimi quando è già tardi. poi va giù anche lui. Bastoni 4. Preso in castagna dagli avversari per tutta la partita. Dumfries 5. Mai pericoloso. Barella 4,5. Cerca di prendersi un corner e invece lancia il 2-0 dei parigini. Errore grave. Calhanoglu 4,5. Fallisce in quasi tutte le giocate determinanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Inter-Psg. L’errore di Barella, Micki non c’è, Lautaro il primo assente

Scopri altri approfondimenti

Cesena-Inter Primavera 0-2, pagelle: Zanchetta decisivo, gol da 7!

L'Inter Primavera trionfa 2-0 contro il Cesena, grazie a un gol decisivo di Zanchetta. Ottima prestazione anche per Calligaris, che si distingue con una parata fondamentale.

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Inter Psg Errore Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Como-Inter 0-2, pagelle e tabellino: il cielo è più nero che azzurro, de Vrij e Correa aumentano i rimpianti per uno Scudetto buttato via; Accardi: “Inter allo stesso livello del PSG. In campionato ecco l’errore fatto”; Primavera, le pagelle dell'Inter: Calligaris eroe di serata, top Berenbruch. Cocchi, che mancino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Psg-Inter, le pagelle: il centrocampo nerazzurro corre a vuoto, Inzaghi senza idee

Scrive msn.com: Sommer 5 - Tocca una valanga di palloni, ma solo perché i suoi compagni di reparto non riescono mai a uscire dalla pressione e vanno a cercarlo con una frequenza impressionante. Pavard 5 - Anche se l ...

Le pagelle di Inter-Psg. L’errore di Barella, Micki non c’è, Lautaro il primo assente

Segnala sport.quotidiano.net: Difesa annichilita, davanti Thuram sempre impreciso. Calha fallisce quasi tutte le giocate determinanti, Dumfries mai pericoloso ...

PSG-Inter 5-0, le pagelle dei nerazzurri: finale da incubo, non si salva nessuno

Lo riporta msn.com: Serata da dimenticare per l'Inter, epilogo da incubo in finale di Champions League per mano di un PSG perfetto: 5-0 dei francesi sui nerazzurri. Difficile soffermarsi sul rendimento singolo dei calcia ...