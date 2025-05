Le Officine Sampierdarenesi | Depositi chimici a Ponte Somalia | troppi interrogativi sul nulla osta di fattibilità

Le Officine Sampierdarenesi, con la presidente Barbara Barroero in prima linea, lanciano un appello sul progetto di dislocamento dei depositi chimici a Ponte Somalia. Un tema che solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e l'impatto ambientale. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, è fondamentale fare chiarezza e valutare attentamente ogni aspetto. Rimanete sintonizzati, perché questo è solo l'inizio di una discussione che ci riguarda tutti!

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato delle Officine Sampierdarenesi-Gianfranco Angusti firmato dalla presidente Barbara Barroero, sul tema del dislocamento dei depositi chimici a Ponte Somalia. "In merito al rinnovato interesse che nelle scorse settimane ha animato il dibattito pubblico con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Le Officine Sampierdarenesi: "Depositi chimici a Ponte Somalia: troppi interrogativi sul nulla osta di fattibilità"

