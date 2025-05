Le nuove 2-in-1 per una pelle liscia e morbida? Le creme idratanti ed esfolianti allo stesso tempo Ecco come funzionano

Scopri il segreto per una pelle liscia e radiosa con le nuove creme 2 in 1! Queste formule innovative non solo idratano, ma esfoliano anche, rendendo la tua routine di bellezza più semplice ed efficace. Perfette per combattere le imperfezioni, rappresentano un trend in crescita nel mondo della skincare. Impara a sfruttarle al meglio e prepara la tua pelle a brillare come quella delle star!

L e creme leviganti esistono anche per il corpo: sono formule 2 in 1, che nutrono e idratano ma soprattutto esfoliano e levigano migliorando la grana della pelle. Consigliate quindi se si hanno delle imperfezioni o regolarità sulla pelle. Vediamo come usarle. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Leggi anche › Skincare a 50 anni: ecco perché la notte è il momento chiave per cura della pelle Creme leviganti corpo, i benefici in più dell’idratante. Evoluzioni della classiche creme corpo, le formule leviganti hanno una marcia in più. Aiutano infatti ad esfoliare la pelle, eliminando secchezze e ruvidità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le nuove 2-in-1 per una pelle liscia e morbida? Le creme idratanti ed esfolianti allo stesso tempo. Ecco come funzionano

Come scegliere la giusta protezione solare? La dermatologa smonta i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF

Scegliere la giusta protezione solare è fondamentale per la salute della pelle. La dermatologa fa chiarezza, smontando i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF.

