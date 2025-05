Le nomine di Mattarella Milleri Descalzi e Bertelli Ecco i nuovi Cavalieri

Il presidente Mattarella ha conferito il titolo di Cavaliere a nomi illustri come Francesco Milleri e Claudio Descalzi, segnando un momento di riconoscimento per l'eccellenza italiana. In un contesto dove la moda e l'energia si intrecciano con il Made in Italy, queste nomine celebrano un'epoca di innovazione e tradizione. Scopri come questi leader influenzeranno il futuro del nostro Paese e del mondo. Non perdere l’occasione di approfondire!

Da Francesco Milleri di Luxottica ad Alfonso Dolce di Dolce&Gabbana, da Francesco Caltagirone jr a Claudio Descalzi di Eni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato ieri i 25 decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro. Imprenditori e manager che con la loro attività hanno contribuito in modo significativo al progresso dell' economia nazionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo e servizi, dell'artigianato, del credito e delle assicurazioni.

Nel 2025, il Presidente Mattarella ha onorato i nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui nomi illustri come Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo.

