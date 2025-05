Le moto Nibbio per pattugliare il centro e i lidi

La Polizia di Ravenna accelera verso la sicurezza con le nuove moto 'Nibbio', un passo fondamentale per garantire un controllo capillare nel centro e nei lidi. Questo innovativo strumento non solo migliora la reattività delle pattuglie, ma rappresenta anche un trend crescente nelle città italiane: integrare tecnologia e mobilità per rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini. Un'iniziativa che stimola fiducia e sicurezza. Siete pronti a vedere la differenza?

La Questura di Ravenna si dota di un’ulteriore risorsa per il controllo del territorio fortemente auspicata dal questore Lucio Pennella: sono entrate in servizio le moto ’Nibbio’ della Polizia, mezzi agili e performanti pensati per rafforzare la presenza delle pattuglie soprattutto nei quartieri del centro storico e nelle aree urbane maggiormente interessate da fenomeni di microcriminalità. Un ulteriore ambito di impiego sarà rappresentato nei lidi ravennati, atteso l’intenso afflusso turistico e le molteplici iniziative di intrattenimento, ove il dispositivo motociclistico sarà fondamentale per garantire un controllo dinamico del territorio ed aumentare il livello di sicurezza percepita da turisti e operatori del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le moto Nibbio per pattugliare il centro e i lidi

