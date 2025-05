Le mani dei barcellonesi sul Superbonus arrestato un imprenditore

Un imprenditore edile di Barcellona è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa, sollevando preoccupazioni sul rischio di infiltrazioni nei fondi del superbonus. Questo caso mette in luce un tema cruciale: la necessità di vigilanza e trasparenza nel settore delle costruzioni, soprattutto quando si parla di finanziamenti pubblici. Riflessioni importanti su come proteggere l'integrità dei progetti di riqualificazione urbana!

Dovrà rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa l'imprenditore edile 46enne agli arresti domiciliari dopo il blitz dei carabinieri. Stamane i militari del Nucleo Investigativo hanno eseguito un' ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal tribunale del Riesame, dopo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Le mani dei "barcellonesi" sul Superbonus, arrestato un imprenditore

