Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig sarà radicalmente diverso dai film precedenti

Greta Gerwig si prepara a riscrivere la storia con il suo innovativo adattamento de "Le Cronache di Narnia". Dopo il trionfo di Barbie, l'attesa è alle stelle: questa versione promette di essere "radicalmente diversa", offrendo una nuova prospettiva su un classico amato. Con una distribuzione IMAX e un cast stellare, Gerwig potrebbe ribaltare le nostre aspettative. Sarà la sua visione a dare il via a un nuovo trend nel fantasy? Non possiamo perdercelo!

Dopo il successo senza precedenti di Barbie, Greta Gerwig è pronta a spalancare le porte del suo adattamento de Le Cronache di Narnia. Una serie di grandi nomi sono stati confermati per un film, oltre a un'ampia distribuzione IMAX pianificata da Netflix, lo studio che ha ideato il progetto. Anche se i fan possono pensare a tutte le teorie che vogliono su quali libri saranno adattati, lo sapremo con certezza solo quando il film uscirà. Nel frattempo, il produttore Mark Johnson, che ha creato non solo i film di Narnia, ma anche film come Good Morning, Vietnam, Galaxy Quest, The Holdovers e altri, ha finalmente dato ai fan un'anteprima "affascinante" del prossimo progetto.