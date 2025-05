le case delle nonne i fantasmi di garlasco tra luci tonfi e misteri

Nel cuore di Garlasco, le case delle nonne raccontano storie di mistero e inquietudine. Luci accese nel buio e tonfi misteriosi alimentano la leggenda legata all’omicidio di Chiara Poggi, un caso che continua a far tremare gli animi. È un fenomeno che si inserisce nel più ampio trend dei cold cases, dove la verità sembra sfuggente. E tu, quanto sei pronto a scoprire i segreti del passato?

Le case dei misteri. Luci che si accendono di notte, tonfi mentre nessuno abita i locali da tempo. Non sono spettri, ma i fantasmi dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. Testimonianze vecchie di diciotto anni o fresche di qualche settimana, che aprono dubbi sulle attività dei comprimari di una tragedia senza pace. La prima scena si apre a Gropello Cairoli, il paese a Sud Est di Garlasco. Stesse risaie, stessa periferia agricola, stesse villette a due piani: giardino, veranda, orto. E vicini che vedono tutto. Qui, in via Cesare Sassi, ha abitato fino a poche settimane prima del delitto la nonna materna di Chiara.