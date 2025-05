Le armi nucleari sono inaccettabili ma arricchire l' uranio è un diritto | la posizione dell' Iran

L'Iran ribadisce la propria posizione: le armi nucleari sono inaccettabili, ma arricchire l'uranio è un diritto. In un'epoca in cui il dibattito sulle armi di distruzione di massa si intensifica, questa dichiarazione di Abbas Araghchi offre una prospettiva intrigante. La tensione internazionale cresce e il futuro della diplomazia nucleare resta incerto. Sarà possibile trovare un punto d'incontro tra sicurezza e sovranità?

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato oggi che le armi nucleari sono «inaccettabili», mentre il governo di Teheran è impegnato nei colloqui con gli Stati Uniti sulle proprie attività in questo settore. «Se il problema sono le armi nucleari, sì, anche noi consideriamo questo tipo di arma inaccettabile», ha detto Araghchi in un discorso televisivo, aggiungendo: «Siamo.

