le 10 scene d apertura più iconiche nei film horror

Le scene d'apertura nei film horror sono un'arte, un colpo d'ingegno che cattura l'attenzione e semina terrore. Ricordate il volo che si schianta in *Final Destination*? Un inizio che ha rivoluzionato il genere! Oggi, con l'onda del revival degli horror classici, esplorare queste sequenze iconiche ci ricorda quanto sia potente il cinema nel plasmare le nostre paure. Pronti a immergervi nell'oscurità?

Le scene iniziali di un film horror sono spesso le più importanti: bastano pochi minuti per imprimere nella memoria dello spettatore un senso di ansia, tensione e sorpresa. Alcuni film sono riusciti a sfruttare questi momenti alla perfezione, regalando sequenze entrate nella storia del cinema. Dal volo che esplode in Final Destination alla telefonata fatale in Scream, ecco le 10 scene di apertura più memorabili nei film horror. 10. Final Destination (2000). Tutto inizia con una premonizione: Alex Browning sogna la distruzione dell’aereo su cui sta per salire. Il disastro viene evitato solo da pochi passeggeri, ma la Morte non si lascia ingannare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it