Chef Service, un faro del biologico, festeggia 30 anni di passione per la salute in tavola. Questo traguardo non è solo un compleanno, ma un segnale chiaro: il cibo sano e sostenibile è sempre più al centro delle scelte quotidiane degli italiani. Durante l'evento, esperti del settore hanno condiviso storie e pratiche innovative, dimostrando che qualità e tradizione possono andare di pari passo. Scopri come il futuro del nostro mangiare è già qui!

Chef Service, il laboratorio forlivese di specialità e conserve vegetali artigianali, biologiche e di qualità, ha celebrato il traguardo dei trent'anni. Nel corso dell’incontro, che si è tenuto presso l’azienda agricola I Nani di Giada moderato da Marco Susanna, hanno portato la loro esperienza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'azienda pioniera del biologico celebra il trentennale: "Portiamo la salute in tavola"

