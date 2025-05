L' azienda di information technology ha inaugurato la sua nuova sede a Forlì

Cm Sistemi Informatici ha appena inaugurato la sua nuova sede a Forlì, un passo strategico che testimonia la crescita del mercato IT in Italia. In un’epoca in cui le aziende cercano innovazione e digitalizzazione, questo investimento non è solo una conquista locale ma un segnale forte di come il futuro delle imprese sia sempre più digitale. La nuova struttura promette di essere un hub di creatività e tecnologia, pronto a rispondere alle sfide del domani!

Ieri pomeriggio, venerdì 30 maggio, l'azienda forlivese Cm Sistemi Informatici, attiva nel settore delle soluzioni It per le imprese, ha ufficialmente aperto le porte della sua nuova e moderna sede operativa in via Innocenzo Golfarelli 90 a Forlì.

