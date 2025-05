Lavoro nero a Catania | denunciato il titolare di un autolavaggio nel quartiere Zia Lisa

A Catania, i Carabinieri hanno fatto scoppiare un caso di lavoro nero presso un autolavaggio nel quartiere Zia Lisa. Questo intervento non è solo un'operazione locale, ma si inserisce in un trend nazionale di lotta contro lo sfruttamento lavorativo. È tempo di fare luce su un fenomeno che colpisce duramente l'economia e i diritti dei lavoratori. La denuncia del titolare sottolinea l'importanza di vigilare e promuovere un lavoro dignitoso per tutti.

Operazione dei Carabinieri contro lo sfruttamento lavorativo. Prosegue l'impegno dell'Arma dei Carabinieri di Catania nella lotta contro il lavoro nero e lo sfruttamento della manodopera. Nel quartiere Zia Lisa, i militari della Stazione di Catania Librino hanno effettuato un controllo presso un autolavaggio, scoprendo sette lavoratori stranieri extracomunitari impiegati senza contratto e senza documenti regolari per lavorare in Italia. Intervento congiunto con il Nucleo Ispettorato del Lavoro. Durante l'ispezione, i Carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità in materia di lavoro.

Droga, lavoro nero e codici segreti, maxi operazione da Taranto a Bolzano: tredici arresti

Un'ampia operazione ha avuto luogo all'alba di oggi, 12 maggio, coinvolgendo undici province da Taranto a Bolzano.

