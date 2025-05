Lavoro De Luca Consulenti | Migliaia e migliaia partecipanti a Festival più di passate edizioni

Il festival di De Luca ha attratto un numero record di partecipanti, superando ogni aspettativa. Con oltre 300 relatori e 12 ministri coinvolti, questo evento si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. In un'epoca in cui la condivisione delle idee è fondamentale, cresce l'interesse per eventi che stimolano il dibattito pubblico. Un’occasione imperdibile per chi desidera rimanere al passo con i temi più attuali!

(Adnkronos) – "Abbiamo avuto migliaia e migliaia di partecipanti, dobbiamo ancora avere i dati definitivi, ma abbiamo certamente superato i numeri delle passate edizioni, oltre 300 relatori, 11 aule contemporanee, 3 dirette televisive, tanti giornalisti accreditati, 12 ministri che sono intervenuti fra presenza e a distanza. Insomma difficile essere scontenti per i numeri, ma noi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lavoro, De Luca (Consulenti): “Migliaia e migliaia partecipanti a Festival, più di passate edizioni”

